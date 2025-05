Incidente in via Prealpi: in miglioramento le condizioni della 20enne. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22.30 di sabato 24 maggio ad Albavilla, all'altezza dell'incrocio con via Bassi.

Violentissimo scontro

Secondo quanto ricostruito, l'impatto è avvenuto tra una Fiat Panda, su cui viaggiavano cinque persone, e una Citroen C3. Il violentissimo scontro sarebbe avvenuto lateralmente: la Citroen C3 si stava infatti immettendo sulla Provinciale, forse senza accorgersi del sopraggiungere della Fiat Panda. Violentissimo l'impatto, che ha portato la Panda dapprima a un testacoda, poi a ribaltarsi.

Immediato l'intervento dei soccorsi: in via Prealpi sono sopraggiunte a sirene spiegate cinque ambulanze e l'automedica. Le condizioni dei cinque passeggeri dell'auto sono subito parse serie. Ad avere la peggio la 20enne Erika Piazzolla, di Erba, sbalzata fuori dall'auto a seguito del terribile schianto. La giovane è stata traportata in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Le due condizioni sono subito parse gravi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la giovane sarebbe tuttora ricoverata in Rianimazione. La sua prognosi sarebbe riservata ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento.