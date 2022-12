Incidente in via Prealpi, traffico bloccato. E' successo a Erba intorno alle 11.50 di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022.

Incidente in via Prealpi, motociclista in ospedale

L'incidente avrebbe coinvolto un motociclista di 50 anni e sarebbe avvenuto all'altezza della rotonda di via Prealpi: secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che procedeva verso Como, avrebbe tentato il sorpasso di un camion ma avrebbe urtato il guard rail e sarebbe caduto, carambolando fino all'altezza dell'incrocio con via Trieste. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bosisio Parini con un'ambulanza e l'automedica. L' uomo non sarebbe in pericolo di vita: l'intervento si sarebbe concluso in codice giallo. Il motociclista avrebbe urtato il piede sinistro ma sarebbe rimasto sempre cosciente. E' stato portato in ospedale a Erba.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico cittadino: la via Prealpi è rimasta interdetta al transito per circa mezz'ora. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i Vigili del fuoco di Erba a coadiuvare le operazioni di soccorso e la Polizia locale di Erba a regolare il traffico.