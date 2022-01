lo schianto

Nessuno ferito grave, in ospedale due persone per accertamenti.

Incidente in via Vallassina a Monguzzo: un incastrato.

Schianto intorno alle 12 di oggi, martedì 25 gennaio 2022, sulla Vallassina nel territorio del Comune di Monguzzo. Due le auto coinvolte nell'impatto: nell'incidente una persona è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla. Sul posto è intervenuta anche la Sos di Lurago d'Erba che ha poi trasportato i due feriti, non in gravi condizioni, in ospedale. Presenti per i rilevamenti del caso i Carabinieri.