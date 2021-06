Incidente in via Valle Mulini a Fino Mornasco: scontro tra auto, una si ribalta.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 giugno 2021, intorno alle 14 a Fino Mornasco. Due auto infatti si sono scontrate in via Valle Mulini, in prossimità dell'incrocio con via Costa, e una di queste si è ribaltata per l'impatto. Sul posto sono intervenute la Croce verde di Fino mornasco e un'auto medica, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri per i rilevamenti del caso. Tre i feriti: una 33enne, una ragazza di 29 anni e un ragazzino di 11. Nessuno è in pericolo di vita ma i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.