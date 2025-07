scontro auto moto

E' successo poco dopo le 12

Incidente in viale Lombardia: gravissimo un 63enne. E' successo poco dopo le 12 ad Albese con Cassano.

Scontro tra auto e moto

Il terribile scontro, avvenuto poco distante dalla stazione di servizio Q8 su Viale Lombardia, ha coinvolto un furgoncino di tipo Fiorino, guidato da un 56enne di Delebio, e una moto Triumph guidata da un uomo di Garlate di 63 anni. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Ad avere la peggio è stato il motociclista 63enne: in viale Lombardia si sono portati i soccorritori della Croce Bianca di Mariano e un'automedica da Como. Le condizioni dell'uomo sono state segnalate in codice rosso, quello della massima gravità, e il 63enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni sarebbero tuttora gravi: a seguito dell'incidente, infatti, il motociclista sarebbe stato sbalzato e avrebbe riportato traumi al bacino e a un braccio. Illeso invece il conducente del furgone.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale intercomuanle di Albavilla, Albese e Tavernerio per la raccolta dei dati a ricostruire la dinamica del sinistro e per regolamentare il traffico, che non ha mai subito gravi rallentamenti.