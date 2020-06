Incidente lungo la A9 all’altezza di Fino Mornasco, arriva l’elisoccorso FOTO

Incidente lungo la A9 all’altezza di Fino Mornasco. Cinque auto coinvolte e altrettanti feriti tra cui due minorenni.

Incidente lungo la A9, elisoccorso in autostrada

Sirene spiegate in autostrada oggi, sabato 20 giugno, alle 17.40 circa per un tamponamento multiplo che ha coinvolto cinque autovetture. Ancora da stabilire le cause che hanno portato all’incidente. Sul posto tre ambulanze, un’automedica e anche un mezzo dell’elisoccorso insieme ad Ats e Polstrada di Novate e i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Saronno. Cinque le persone ferite, tra cui due minori e due anziani: un uomo e una donna di 83 anni, una donna di 42 e un bambino di 7 e una ragazzina di 11. Due sono stati trasportati in codice giallo al Sant’Anna di Como, uno invece al Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso.

