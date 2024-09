Incidente lungo la Lomazzo-Bizzarone, ferite tre persone.

E' accaduto nella prima mattina di oggi, venerdì 20 settembre, intorno alle 5.10, poco prima dell'incrocio tra la provinciale e via Appiano, sempre nel Comune di Oltrona di San Mamette. I soccorsi sono intervenuto in codce rosso (massima gravità) per unos contro tra due vetture. Tre le persone coinvolte. Sul posto due ambulanze, una della Sos di Appiano Gentile e una della Sos di Olgiate Comasco e un'automedica. Allertati i Carabinieri della Compagnia di Cantù. Presenti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna in codice giallo.