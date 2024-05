Incidente Matteo Pozzoli: chiesta l’archiviazione dalla procura

L’incidente costò la vita a Pozzoli nell’ottobre 2022, il padre ed ex sindaco di Erba Filippo Pozzoli commenta: “Aspettiamo il consenso definitivo del gip per l’archiviazione”.

"Archiviazione inevitabile"

La procura ha chiesto l’archiviazione per l’incidente costato la vita al pilota erbese Matteo Pozzoli mentre stava svolgendo un’operazione di spegnimento di un incendio a Linguaglossa, in provincia di Catania, il 22 ottobre 2022, a bordo del Canadair 28. “Noi siamo convinti che qualcosa sia andato storto, ma l’archiviazione era inevitabile, perché le indagini non sono pervenute con certezza a stabilire i motivi - ha sottolineato il padre del pilota erbese, Filippo Pozzoli, ex sindaco di Erba - Insomma, c’erano tante magagne, come le scatole nere che non funzionavano, ma nessuna può essere indicata come definitiva. Quello che però ci rasserena è che sia stata riconosciuta la professionalità dei piloti e non si sia cercato in loro un facile capro espiatorio”.

La procura ha sottolineato, infatti, e fatto notare come i due piloti, Pozzoli e il suo copilota Roberto Mazzone, deceduto insieme a lui, fossero "dotati di altissime competenze, professionisti esperti e coraggiosi", rimasti vittime "di un tragico ed inaccettabile evento".

L’ex primo cittadino aggiunge: “Adesso aspettiamo il consenso definitivo del gip per l’archiviazione e poi continueremo noi a tenere viva la memoria di Teo sensibilizzando sull’importanza di dare maggiore sicurezza a questi piloti che tutti i giorni rischiano la vita a servizio dello Stato e degli altri”.