Incidente montano a Canzo: frattura di un arto inferiore per una donna di 44 anni

I Vigili del fuoco, unitamente al Soccorso Alpino e all'Sos di Canzo, sono intervenuti ieri pomeriggio, domenica 15 ottobre 2023 alle 16, sopra Canzo in zona Primalpe per l'infortunio di una donna di 44 anni.

L'intervento

I soccorsi, usciti in codice verde, si sono precipitati sul posto, il sentiero numero 7, per aiutare la donna vittima di una caduta e di una probabile frattura ad un arto inferiore. Dopo aver assicurato la donna alla barella il Soccorso Alpino ha proceduto a trasportarla in pianura per poi prendere la via dell'ospedale.