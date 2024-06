Incidente mortale a Cantù: vittima un 58enne

Oggi, lunedì 24 giugno 2024, un uomo di 58 anni è rimasto vittima di un incidente stradale a Cantù, più precisamente in via Como, la Sp36, all'incrocio con via Silvio Pellico.

Cosa è successo

L'incidente si è verificato intorno alle 15 quando un uomo di 58 anni a bordo della sua motocicletta è stato sbalzato dalla sella finendo al suolo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un fiorino sarebbe stato impegnato in un sorpasso di un mezzo, mentre da dietro arrivava il motociclista, intento a svolgere a sua volta il sorpasso. Nella manovra il fiorino avrebbe urtato la moto, l'impatto avrebbe fatto perdere l'equilibrio alla vittima. Entrambi i veicoli viaggiavano in direzione Como.

Sul posto si sono immediatamente precipitati l'elisoccorso di Como, un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e un'auto medica, ma purtroppo per il motociclista non c'era più nulla da fare, è stato constatato il decesso sul posto.

Insieme ai soccorsi si sono presentati sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco e tre pattuglia della Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.