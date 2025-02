Incidente mortale a Cermenate: addio ad Andrea Longoni

Aveva solo 24 anni Andrea Longoni (nella foto), scomparso ieri, domenica 23 febbraio 2025, dopo un incidente mortale a Cermenate.

Incidente mortale a Cermenate

Il tragico impatto è avvenuto sulla Statale dei Giovani, intorno alle 14.20. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la vittima viaggiava sulla sua moto quando si è scontrata, per cause che saranno da definire, con un'auto guidata da un uomo di 54 anni. Sul posto, in codice rosso, si sono precipitati la Croce Azzurra di Cadorago, l'automedica e l'elisoccorso di Como. Le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravissime. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, stato trasportato all'ospedale Sant'Anna. A nulla sono valse le cure dei sanitari, Longoni, residente a Cermenate, è arrivato poco dopo l'arrivo al Pronto soccorso.