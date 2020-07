Incidente mortale a Mendrisio: 73enne comasca finisce contro un muro con l’auto.

Terribile schianto verso le 12:15 di oggi, sabato 25 luglio 2020, a Mendrisio in Svizzera. Una automobilista 73enne, italiana e residente in provincia di Como, procedeva su via Francesco Borromini in direzione di via Cercera. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunta all’intersezione con quest’ultima via ha proseguito la sua corsa diritto andando a scontrarsi frontalmente contro il muro situato di fronte.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, i pompieri del centro soccorso cantonale del Mendrisiotto nonché i soccorritori del SAM e della Rega. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta.