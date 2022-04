Incidente mortale a Valbrona: deceduto un motociclista.

Cronaca

Il giovane sarebbe morto sul colpo: a nulla sono valsi i soccorsi.

Incidente mortale questo pomeriggio a Valbrona.

La vittima è un motociclista

Grave incidente stradale questo pomeriggio, domenica 10 aprile intorno alle 16.30, in via Vittorio Veneto a Valbrona, località Osigo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sinora un motociclista di 29 anni, originario e residente a Monza, avrebbe perso il controllo del suo mezzo, uscendo di strada. Nessun altro veicolo sembra essere stato coinvolto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini della Croce rossa di Asso ed è stato arrivare anche l'elisoccorso da Milano. Per il giovane, di soli 29 anni, però, purtroppo non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto i Carabinieri di Erba e di Asso.