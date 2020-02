Cesare Cocquio, è scomparso domenica scorsa, a 27 anni, in un tremendo incidente stradale.

Incidente mortale in autostrada ieri l’ultimo saluto a Cesare Cocquio

Il giovane uggiatese è stato sbalzato all’esterno del mezzo. Soccorso in arresto cardiocircolatorio e trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza. Troppo gravi, però, le ferite riportate. Non ce l’ha fatta. “Aveva la testa sulle spalle – ha raccontato la mamma – Un bravo ragazzo. Cesare camminava con il viso sempre rivolto al futuro: aveva una marcia in più. Si proiettava in quel futuro che costruiva giorno dopo giorno e si proiettava verso gli altri: era empatico, sapeva ascoltare. Sapeva capire. E, ora, nessuno me lo riporterà indietro”. La sua morte ha colpito nel profondo anche i tanti amici che lo ricordano con affetto. Ieri, sabato 22 febbraio 2020, si sono celebrati i suoi funerali.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 22 febbraio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui