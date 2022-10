È avvenuto questa notte, tra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre 2022, un incidente mortale sulla SS36 che ha coinvolto un ragazzo di 31 anni. Il tragico evento si è verificato a Bosisio Parini.

Incidente mortale sulla SS36: deceduto un ragazzo di 31 anni

Una tragica notte sulla SuperStrada 36, che collega Milano, Monza, Lecco e arriva fino allo Spluga, sfiorando anche i territori comaschi. L'incidente di questa notte, che ha tolto la vita a un ragazzo di 31 anni, si è infatti verificato sul territorio di Bosisio Parini, Comune al confine tra la Provincia di Lecco e quella di Como.

Al momento rimane ignota la dinamica dell'investimento, avvenuto poco dopo mezzanotte al chilometro 40 in direzione Milano. Stando alle informazioni al momento note, il 31enne sarebbe stato travolto da un mezzo in transito, perdendo la vita. Sul posto Polizia Stradale, automedica e autoambulanza della Croce Verde di Bosisio. Vani i tentativi di soccorrere il 31enne che, purtroppo, non ce l'ha fatta.

Il luogo dell'incidente