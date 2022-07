Incidente mortale tra Rovello e Saronno: vittima un 30enne

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio, tra Rovello Porro e Saronno.

Incidente mortale a Rovello, vittima un 30enne

Non c'è stato nulla da fare per il 30enne vittima nel primo pomeriggio di oggi di un incidente fatale lungo la Strada Provinciale 31 bis, nel territorio di Rovello Porro. Lo schianto, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, ha coinvolto un'auto e la moto guidata dal 30enne per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto si erano subito precipitati in codice rosso i carabinieri delle Compagnie di Desio e Saronno, la Polizia locale e per i soccorsi un'ambulanza della Croce Azzurra, un'automedica e un elisoccorso decollato da Milano.