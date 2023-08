Un altro incidente nella notte, dopo quello avvenuto ad Asso: questa volta a Cascina Amata un uomo di 33 anni ha perso il controllo della propria auto andando a finire contro un ostacolo.

Incidente nella notte a Cascina Amata: conducente in ospedale in codice giallo

L'incidente si è verificato intorno alle 00.20 di questa notte, giovedì 10 agosto 2023, a Cantù, nella frazione di Cascina Amata in via Tonale. Ancora da definire le cause della perdita del controllo della vettura, ma quello che è certo è che il 33enne è uscito malconcio dall'impatto.

Sul posto si sono precipitati un'auto medica, un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e i Vigili del fuoco di Cantù. L'uomo, valutate le sue condizioni, è stato trasportato all'ospedale di Desio in codice giallo.

Il luogo dell'incidente