Incidente nella notte: scontro tra due auto

Scontro tra due autovetture e ribaltamento a Senna Comasco, due persone coinvolte.

Intorno alle 2 di oggi, venerdì 15 novembre, soccorsi allertati per un incidente stradale in via Intimiano, a Senna Comasco, che ha coinvolto due auto. Una di queste si è ribaltata. Sono rimasti coinvolti due giovani di 23 e 25 anni, fortunatamente feriti lievemente.

Sul posto dell’incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como, le Forze dell’ordine, un’ambulanza della Croce verde di Fino e un’ambulanza di Croce rossa Cantù.