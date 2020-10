Incidente per un motociclista a Inverigo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente per un motociclista a Inverigo

L’impatto è avvenuto intorno alle 22, sulla via Vallassina. Sul posto automedica e ambulanza. Allertati anche Carabinieri e Vigili del fuoco. Un uomo di 25 anni sarebbe caduto dalla sua moto, per cause che saranno le Forze dell’ordine ad accertare. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Erba.

Da segnalare anche un malore a Tavernerio e uno a Como.