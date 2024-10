Incidente stradale, 91enne ha un malore e invade l’altra corsia

Due auto coinvolte nell’incidente avvenuto in via Armando Diaz a Erba, 91enne ferito in codice giallo.

Elisoccorso per il 91enne

Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 ottobre, lungo la strada provinciale che da Longone al Segrino porta in direzione Erba. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 91 anni stava scendendo lungo via Armando Diaz e ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua Fiat Panda, invadendo così l’altra corsia. Il 91enne si è scontrato con una Lancia Ypsilon, sembrerebbe guidata da una ragazza. Sul posto, intervenuta la Polizia locale, Vigili del fuoco, un’auto medica, l’Elisoccorso (con cui è stato trasportato in ospedale) e un’ambulanza.