Incidente in via Manzoni a Cassina Rizzardi.

Incidente stradale

Missione di soccorso in codice giallo in via Manzoni per un incidente che, intorno alle 17 di oggi, lunedì 29 luglio, ha coinvolto due persone, un uomo e una 64enne. Sul luogo dell’accaduto un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile, Vigili del fuoco di Como e allertati anche i Carabinieri di Cantù.

Strada chiusa

A causa dell’incidente, chiusa la strada che da Civello di Villa Guardia porta a Cassina Rizzardi.