Incidente stradale sulla statale Briantea, coinvolta una ragazza

Una persona ferita in codice giallo nell’incidente stradale in via Roma, a Olgiate Comasco.

La dinamica dell’incidente

Alle 11.18 di oggi, mercoledì 7 agosto, sono stati allertati i soccorsi per un incidente stradale all'altezza del civico 84 in via Roma, a Olgiate Comasco. Coinvolta una moto Aprilia RS 660, guidata da una ragazza di 24 anni che viaggiava in direzione Varese, e un’auto, una Opel Grandland che proveniva sul lato opposto in direzione Como. Secondo Polizia locale e testimoni, l’auto ha mancato la precedenza, iniziando a svoltare a sinistra mentre la moto arrivava a velocità moderata.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente Polizia locale e un’ambulanza della Sos di Olgiate. La ragazza, cosciente, è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Strada statale chiusa tra le intersezioni con via dei Salici e via Michelangelo.