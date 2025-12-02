Incidente stradale a Villa Guardia: coinvolti un’auto e un furgone

In via Firenze, a Villa Guardia, è avvenuto l’incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e un furgone. Intervento dei Vigili del fuoco.

Incidente a Villa Guardia

Intorno alle 10.15 di oggi, martedì 2 dicembre, i Vigili del fuoco del Comando di Como sono stati mobilitati per un intervento di soccorso su un incidente stradale in via Firenze, a Villa Guardia. Sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone.

Nessun ferito grave

Dal personale sanitario presente sul posto è stato soccorso e trasportato in codice verde, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, un giovane di 24 anni.