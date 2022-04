Incidente stradale ad Anzano SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidente stradale ad Anzano

L'impatto è avvenuto intorno alle 22, in via Borego. Soccorso un uomo di 30 anni che, secondo quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe andato a finire contro un ostacolo. Sul posto la Cri di Lipomo che l'ha trasportato in codice verde all'ospedale.

Da segnalare anche un infortunio sul lavoro in via Saldarini a Grandate. Soccorso in codice verde un uomo di 44 anni.