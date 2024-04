Incidente stradale, centauro trasportato in Elisoccorso a Varese

L’incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale in Albavilla, chiusa per i rilievi del caso.

Incidente stradale, centauro in codice rosso

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi, venerdì 12 aprile, alle 16.15 circa in Albavilla, sulla strada provinciale per incidente stradale. Sono coinvolte un'autovettura e una motocicletta. Il centauro ferito e coinvolto nell’impatto è stato soccorso ed elitrasportato dai sanitari del 118 con l'elicottero all'ospedale di Varese, in codice rosso. I vigili del fuoco stanno procedendo alla messa in sicurezza dello scenario incidentale. Strada chiusa per i rilievi del caso.