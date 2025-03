Incidente stradale, coinvolti tre giovani e due vetture

Soccorsi allertati un incidente stradale a Erba ieri sera, intorno alle 20.23: si segnala un ferito.

Incidente tra due atuo

Un’ambulanza, un’auto medica e i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Milano nella serata di ieri, mercoledì 12 marzo, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture e tre giovani: una ragazza di 26 anni, un 27enne e un 34enne. Un soggetto, bloccato nell’auto, è stato soccorso dai Vigili del fuoco dopo che questi hanno tagliato la portiera. Si segnala un ferito.