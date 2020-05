Incidente stradale, esce di strada SIRENE DI NOTTE

Incidente stradale questa notte intorno alle 3.10, ad Appiano Gentile.

Incidente stradale ad Appiano Gentile

Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorsi in codice rosso per una vettura uscita di strada in via Italia, all’altezza del civico 29. A guidarla un uomo di 25 anni. Oltre a un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile, sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù e i Vigili del fuoco. L’uomo non è stato trasportato in ospedale.

Malore a Cantù

E’ accaduto all 4 in via Cesare Cantù. Soccorso un uomo di 52 ani: è stato trasportato all’ospedale cittadino per accertamenti. Non dovrebbe essere nulla di serio.