Incidente stradale, sul posto i Vigili del fuoco

Incidente a san Fermo della Battaglia in via Ravona.

Incidente, una persona incastrata

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto alle 16.45 in via Ravona a San Fermo della Battaglia. Secondo quanto ricostruito due auto si sarebbero scontrate. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Como per soccorrere una persona rimasta incastrata tra le lamiere.

In via Ravona sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando di Como per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.