Un ferito coinvolto nell’incidente.

Incidente in direzione Como

Intorno alle 13 di oggi, giovedì primo luglio, i Vigili del fuoco del comando di Como sono stati allertati e hanno condotto un intervento di soccorso tecnico urgente a Villa Guardia sulla Pedemontana tangenziale in direzione Como, per incidente stradale.

Una sola vettura è rimasta coinvolta, così come una sola persona ferita.