Incidente stradale, tre ragazzi feriti - SIRENE DI NOTTE

Cronaca

L'auto dei giovani sarebbe finita contro un ostacolo. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Como.

Un incidente a Lurago d'Erba e una rissa a Cermenate

Incidente, auto contro ostacolo

Incidente stradale questa notte alle 3 in via per Como a Lurago d’Erba, nello scontro sono rimasti coinvolti tre giovani tra i 23 e i 26 anni. Secondo quanto ricostruito l’auto su cui viaggiavano i ragazzi si è scontrata con un ostacolo, sul posto sono intervenuti i sanitari, i Vigili del fuoco di Como e i Carabinieri della Compagni di Cantù per ricostruire l’accaduto.

I ragazzi feriti sono stati poi trasportati negli ospedali della zona per le medicazioni del caso.

Rissa a Cermenate

Tra i fatti da segnalare una rissa a Cermenate in via Maestri Comacini avvenuta verso le 4.30: sono stati allertati i Carabinieri di Cantù che hanno avviato gli accertamenti, sul posto anche i sanitari della Croce Rossa di Lomazzo che hanno prestato le prime cure, nessuno è stato trasportato in ospedale.