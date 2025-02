Incidente sul lavoro, 62enne in gravi condizioni

Il 62enne di Tavernerio è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese.

Critiche le condizioni del 62enne

Soccorsi allertati poco prima delle 12 di oggi, martedì 25 febbraio, per un incidente sul lavoro che ha coinvolto un 62enne. L’uomo, di Tavernerio, stava lavorando sul tetto di un capannone industriale in via Varesina, a Lurate Caccivio, quando si è rotto un lucernario e lui, di conseguenza, è caduto da un’altezza di circa sei metri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lurate Caccivio, un’ambulanza della Croce azzurra di Como, un’auto medica. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale Circolo di Varese in codice rosso, in condizioni critiche.