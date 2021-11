Incidente sul lavoro a Cermenate SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 29 e il 30 novembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente sul lavoro a Cermenate

L'allarme è scattato intorno alle 2.40, in via Einaudi, all'interno di un impianto lavorativo. Sul posto la Cri di Lomazzo che ha soccorso un uomo di 34 anni. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all'ospedale per un infortunio sul lavoro.

Da segnalare anche un'aggressione a Como, in via dei Mille intorno alle 00.30. Sul posto due ambulanze, rientrate in ospedale in codice verde con due uomini di 32 e 36 anni, insieme alle Forze dell'ordine che avranno il compito di stabilire quanto accaduto.