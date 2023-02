Oggi, lunedì 6 febbraio 2023, si è verificato un incidente sul lavoro a Erba, nei pressi del centro convegni Lariofiere: un macchinario molto pesate sarebbe caduto sopra un ragazzo.

Incidente sul lavoro a Erba: macchinario pesante cade addosso a un ragazzo

Attimi di paura nei pressi del centro espositivo Lariofiere: ancora da chiarire le dinamiche di quanto successo, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che un macchinario di 500kg circa, una pressa appartenente ad un'azienda che allestisce la prossima edizione di "Fornitore Offresi", sarebbe caduto colpendo un ragazzo di 21 anni, residente in Provincia di Torino.

Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono presentati con un'auto medica, un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l'elisoccorso di Como in codice rosso. Il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario che ora lo sta trasportando in elicottero all'ospedale Circolo di Varese in codice giallo. Il giovane non sarebbe grave: sveglio e collaborativo, ha riportato solamente una frattura e qualche lesione.

Sul posto che i Vigili del fuoco, i Carabinieri e l'Ats di Como.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il luogo dell'incidente