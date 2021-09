L'allarme, in codice rosso, è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 settembre 2021.

Incidente sul lavoro a Inverigo: gravissimo un uomo

A Inverigo, in via Valsorda 5, dove sorge l'azienda Italgard, sono intervenuti un'ambulanza, l'automedica e anche l'elisoccorso da Bergamo. Soccorso un uomo di 56 anni che ha riportato un trauma da schiacciamento ed è andato in arresto cardio circolatorio. E' stato trasportato in codice rosso al Sant'Anna con manovre di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto sono intervenuti anche Vigili del fuoco, Ats Insubria e i Carabinieri di Cantù per la ricostruzione dell'accaduto.