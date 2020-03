Incidente sul lavoro a Lurate Caccivio, operaio cade da tre metri FOTO

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo 2020, c’è stato un incidente sul lavoro a Lurate Caccivio.

Incidente sul lavoro a Lurate Caccivio

Un uomo è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre stava lavorando all’interno di una ditta di impiantistica. L’episodio è avvenuto intorno alle 14 in via Lombardia, all’altezza del civico 7. I soccorsi sono stati allertati d’urgenza con l’automedica e la Sos di Olgiate Comasco, arrivati anche i Carabinieri di Appiano Gentile.

Trasportato all’ospedale

L’operaio, anche dopo la caduta, è sempre rimasto cosciente. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Ai sanitari spetterà il compito di capire se si tratta di una caduta accidentale oppure se l’uomo è stato colpito da un malore.