Incidente sul lavoro a San Fermo della Battaglia: uomo schiacciato da un escavatore

Incidente sul lavoro a San Fermo della Battaglia nella mattina di oggi, mercoledì 20 marzo 2024.

Incidente sul lavoro: soccorso un uomo di 50 anni

L'allarme è scattato intorno alle 9.30, in via Paolo Borsellino. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un uomo di 50 anni è stato schiacciato da un piccolo escavatore. Subito allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto con ambulanza e automedica, insieme a loro anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica.

Non è in pericolo di vita

Dopo le prime cure, è stato scongiurato il peggio: l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.