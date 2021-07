Incidente sul lavoro ad Albavilla SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo tra il 20 e il 21 luglio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Incidente sul lavoro ad Albavilla

L’allarme è scattato in via Brianza, poco prima delle 21 Sul posto un’ambulanza che hanno soccorso un giovane di 29 anni. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Erba.

Da segnalare poi malori a Fino Mornasco, Cernobbio e Como. Intossicazioni etiliche invece a Mariano e Menaggio. A Bizzarone, in via Milano, alle 22 c’è stata un’aggressione. Ad avere la peggio un 31enne, finito in ospedale in codice verde.