Incidente sul lavoro: morto un uomo di 54 anni

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 aprile, in via Leonardo Da Vinci a Fino Mornasco.

L'incidente

Un uomo di 54 anni ha perso la vita all'interno del cantiere della scuola di via Leonardo Da Vinci, che ospiterà la nuova secondaria di primo grado. Dalle prime informazioni che è stato possibile raccogliere, l'operaio attorno alle 18 è precipitato da un'altezza di circa 10 metri. E' stato violentissimo l'impatto con il suolo.

I soccorsi

Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco e da Como si è alzato in volo velocemente l'elisoccorso, per agevolare l'eventuale trasporto in Pronto Soccorso della vittima. In via Leonardo Da Vinci sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri della Compagnia di Cantù. Malgrado il tentativo dei sanitari di soccorrere l'uomo, per quest'ultimo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco di Fino Mornasco Roberto Fornasiero. Le Forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte del 54enne.