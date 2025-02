Incidente sul lavoro: non ce l'ha fatta l'operaio 62enne

E' deceduto oggi pomeriggio, giovedì 27 febbraio, all'ospedale di Circolo di Varese, il 62enne Francesco Ionadi, a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto martedì a Lurate Caccivio.

Da due giorni era in gravi condizioni

L’uomo, di Tavernerio, stava lavorando sul tetto di un capannone industriale in via Varesina, a Lurate Caccivio, quando si è rotto un lucernario e lui, di conseguenza, è caduto da un’altezza di circa sei metri. Le sue condizioni erano apparse critiche fin dal trasporto in ospedale e l'uomo è morto oggi pomeriggio.