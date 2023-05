Un altro, l'ennesimo, incidente sul lavoro ha strappato la vita ad un lavoratore. È successo a Macherio, in provincia di Monza e Brianza, un operaio edile canturino è rimasto vittima di una caduta.

Incidente sul lavoro: operaio canturino muore in cantiere

L'incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio, di giovedì 25 maggio 2023, a Macherio, in particolare in via Cavour. A farne le spese un operaio di 60 anni residente a Cantù.

La dinamica di quanto accaduto al momento è ancora da chiarire nei dettagli ma, in base ad una prima ricostruzione l'uomo, che stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione di una abitazione, sarebbe caduto.

I soccorsi

Sul posto, subito dopo l'incidente avvenuto intorno alle 15.30, si sono precipitati i volontari della Croce bianca di Cesano Maderno, l'automedica, i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale di Macherio e i Carabinieri.

L'uomo, soccorso in codice rosso, è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale a Desio. Purtroppo le sue condizioni erano gravissime e non ce l'ha fatta.

Accertamenti in corso

Gli organi competenti stanno al momento effettuando tutti gli accertamenti del caso: resta da capire infatti se il 60enne abbia avuto un malore prima di precipitare oppure se la caduta sia avvenuta per altre circostanze.