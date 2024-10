Incidente sulla A9: scontro tra due autoarticolati

Incidente sull'autostrada A9, poco dopo l'entrata di Fino Mornasco in direzione Milano.

Incidente sulla A9: un ferito trasportato all'ospedale

L'impatto è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 21 ottobre 2024. Nel sinistro, le cui cause dovranno essere stabilite dalla Polizia stradale, sono stati coinvolti due autoarticolati. Sul posto è stato necessario l'intervento dei sanitari, arrivati in codice rosso, ma anche dei Vigili del fuoco con mezzi da Cantù e Como. Per gestire la situazione, oltre alla Stradale, sono intervenuti anche operatori di Autostrade per l'Italia. Il tratto autostradale direzione Milano è stato chiuso al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza. Il conducente di uno dei due pezzi è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.