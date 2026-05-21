Incidente sulla Garibaldina, due persone ferite

Incidente sulla strada provinciale Garibaldina, in territorio di Colverde.

Incidente, auto ribaltata

Incidente alle 14.40 sul rettilineo dopo la rotonda all’altezza del “Tigros”. Un’automobile si è ribaltata su una fiancata. Risultano coinvolte due persone: una ragazza di 16 anni e un uomo di 73 anni.

I soccorsi

Soccorsi intervenuti sul posto in codice rosso. Poi, fortunatamente, gli interventi sono stati ridimensionati a giallo e verde. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Como, una pattuglia della Polizia locale di Colverde e un’ambulanza della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora.