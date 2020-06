Incidente sulla Lomazzo-Bizzarone: coinvolte tre vetture FOTO

Incidente sulla Lomazzo-Bizzarone, in territorio di Oltrona di San Mamette: coinvolte tre automobili.

Incidente sulla provinciale

Tamponamento intorno alle 12.15 con fra tre vetturee. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi di rito e i soccorsi. Allertata un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile arrivata sul posto in codice giallo. Non è stato necessario il trasporto in ospedale di nessuna persona coinvolta.