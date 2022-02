Incidente sulla Napoleona, tre feriti SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo tra l'11 e il 12 febbraio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente sulla Napoleona, tre feriti

Allarme in via Napoleona a Como, all'altezza del civico 40. Un'auto con a bordo tre giovani, due di 22 e uno di 24 anni è finita contro un ostacolo. Sul posto in codice rosso sono arrivate due ambulanze e l'automedica, insieme a loro anche i Vigili del fuoco e la Questura. Dopo le prime cure i feriti sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo e verde.

Da segnalare anche un impatto tra auto a Cermenate sulla Ss35 e un evento violento a Como, con un 42enne finito all'ospedale in codice giallo.