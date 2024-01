Incidente sulla Novedratese: c'è un ferito lieve

È successo quest'oggi, venerdì 12 gennaio 2024, sulla Novedratese (sul territorio di Arosio) e intorno alle 13.30: un'auto e un camioncino si sono resi protagonisti di una collisione che ha ferito lievemente uno dei due conducenti.

Cosa è successo

Ancora da chiarire la dinamica di quanto è realmente successo, ma sembrerebbe che le due vetture siano arrivate alla collisione subito dopo l'immissione dalla via Vallassina sulla Novedratese. Un punto, quello, dove la visibilità risulta scarsa e dove già in passato si erano verificati incidenti.

Fortunatamente si è concluso il tutto con delle lievi ferite per uno dei due conducenti (trasportato in ospedale in codice verde) e i soliti danni alle vetture. Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche i Carabinieri che nel giro di qualche decina di minuti hanno rimesso in sicurezza la strada e ristabilito la normale circolazione.

Il luogo dell'incidente