Soccorsi allertati in codice rosso questa mattina, domenica 2 ottobre 2022, intorno alle 11.40.

Incidente sulla Novedratese: scontro tra auto e moto

L'impatto è avvenuto nelle vicinanze del bar "Corner 23", dopo la rotonda. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, a scontrarsi sarebbero state un'auto e una moto. Sul posto, in codice rosso, ambulanza e automedica, insieme a loro anche i Carabinieri di Cantù per tutti i rilievi del caso. Dopo le prime cure è stato scongiurato il peggio per le due persone coinvolte nell'impatto, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il più grave è stato trasportato in codice giallo all'ospedale, l'altro in codice verde.