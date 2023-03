Incidente sulla Novedratese: tir schiaccia un'auto contro la rotonda

Oggi pomeriggio, poco prima delle 17.30, si è verificato un incidente sulla Novedratese: un tir durante la curva ha schiacciato un'automobile contro la rotonda.

Il sinistro è avvenuto all'interno della rotonda nei pressi del Carrefour di Novedrate: nell'affrontare la rotatoria insieme un tir e un'automobile si sono scontrati lateralmente. Nell'impatto la vettura è stata schiacciata tra il rialzo della carreggiata e il fianco dell'autoarticolato.

In questo momento sono in corso le operazioni di ripristino della viabilità. Non si segnalano feriti.

Il luogo dell'incidente