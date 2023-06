Oggi, venerdì 16 giugno 2023, sulla Onno Valbrona, la strada che ha riaperto di recente dopo la frana di fine aprile, si è verificato un incidente tra un'auto e un camioncino. Il traffico è completamente bloccato.

Incidente sulla Onno-Valbrona: camion incastrato fuori dalla galleria, traffico in completo tilt

Il sinistro si è verificato nei pressi della galleria intorno alle 17.15. Ancora da chiarire la dinamica, ma sembrerebbe dalle prime ricostruzioni che il camioncino sia sbandato in seguito a uno scontro con un'auto. Il mezzo pesante è così finito contro la parete finendo per incastrarsi tra le rocce e impedendo il passaggio delle altre automobili.

Come rimedio di emergenza, in attesa che arrivino sul posto i Vigili del fuoco, uno dei presenti sta picconando una roccia a lato della carreggiata opposta per provare a creare un passaggio per le auto che ormai da diverse decine di minute attendono in sosta lungo la strada.