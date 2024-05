Incidente sulla provinciale: motociclista trasportato in codice rosso

Incidente sulla provinciale a Oltrona di San Mamette intorno alle 18, motociclista trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna.

Motociclista trasportato in codice rosso, è in condizioni gravi

Incidente stradale intorno alle 18 di oggi, venerdì 31 maggio, sulla provinciale a Oltrona di San Mamette. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una macchina si stava immettendo in carreggiata e l’impatto con una moto che si dirigeva in direzione Appiano Gentile è stato inevitabile. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio e l’elissoccorso. Il motociclista, uomo di 49 anni di Beregazzo, è stato portato in codice rosso in elicottero all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.