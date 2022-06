Incidente sulla Regina, poi la moto finisce contro un muro: morta la passeggera, grave il conducente

Nella tarda serata di ieri, domenica 12 giugno 2022, poco prima delle 23 si é verificato un incidente tra un'auto e una scooter a Cremia, sulla SS340 Regina.

Incidente sulla Regina, poi la moto finisce contro un muro: morta una donna

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la moto, alla cui guida c'era un uomo di 68 anni, ha urtato un'auto. Dopo l'impatto ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un muro di cinta di un'abitazione. Non c'è stato niente da fare per la passeggera della moto, una donna di 66 anni, nata a Cantù e residente a Capiago Intimiano, che è morta sul colpo. Il conducente invece è stato trasportato all'ospedale di Varese dove si trova ricoverato in gravi condizioni, con prognosi riservata. Sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati anche i Carabinieri di Menaggio per tutti i rilievi del caso.